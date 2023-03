Reveja última fala de Amarildo ao JD1

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT), concedeu a última entrevista ao JD1, durante a Sabatina com os candidatos a deputado estadual, em setembro do ano passado. Ele pleiteava a reeleição.

À época, Amarildo reforçou sobre o compromisso e empenho com o parlamento. "O papel do deputado é discutir questões importantes, como o combate a desigualdade. Criar condições de vida digna para todos os brasileiros de maneira geral, e fazer projetos nesse sentido. Esse é o noso legado", afirmou o deputado em entrevista.

Assista a Sabatina completa de Amarildo no JD1TV:

