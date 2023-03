Gleice Jane, de Dourados, assume lugar de Amarildo na Assembleia

Com a morte do deputado Amarildo Cruz (PT) nesta sexta-feira (17), a professora Gleice Jane, primeira suplente, será chamada para assumir a vaga. Ela será a terceira mulher deputada na atual legislatura, ao lado de Lia Nogueira (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB).

Atualmente, Gleice é professora da Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso, no município de Dourados. Especialista em Educação e Inclusão pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), atua nas áreas de educação e gênero, feminismo, dentre outras bandeiras sociais.

A professora já liderou o Simted (Sindicato dos trabalhadores em Educação), maior sindicato da cidade. Nas eleições de outubro do ano passado, ela teve 9.767 votos, ficando na primeira suplência do PT.

Amarildo, de 60 anos, foi internado na última quarta-feira (15), após uma parada cardiorrespiratória. Devido a gravidade do caso, teve várias complicações de saúde, morrendo no início da tarde de hoje (17). Ele estava em seu quinto mandato como deputado estadual, e deixa a esposa e três filhos.

