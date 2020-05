Riedel lança e inaugura obras no interior

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, acompanhado do diretor-presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr., representou o governador na entrega e autorização de obras de saneamento e esgotamento sanitário nos municípios de Japorã e Mundo Novo na quinta-feira (21).

O secretário também conferiu ações de combate ao coronavírus na fronteira do Estado com o Paraná e o Paraguai.. “A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a cada R$1 gasto em saneamento, economiza-se R$4 em saúde. Desde o primeiro mandato definimos como prioridade atacar um dos maiores problemas do Brasil, que é falta de saneamento e esgotamento sanitário. Mato Grosso do Sul já é destaque nacional por seu projeto pioneiro de universalização da rede de esgoto, por meio de Parceria Público-Privado (PPP). E hoje estamos entregando e autorizando obras que ampliarão a cobertura de esgoto em Japorã e Mundo Novo, com a certeza da melhoria efetiva da qualidade de vida e saúde da população da região”, destacou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Em Japorã, os investimentos em saneamento totalizam mais de R$ 3.1 milhões com previsão de que 81% da rede do município seja concluída até 2022.

A Sanesul entregou uma Estação de Tratamento de Esgoto com mais 3.5 km de rede coletora e 114 ligações domiciliares, totalizando R$ 1.460.921,73 em recursos próprios e da Funasa. Na ocasião também foi dada ordem de serviço para ampliação de mais 12km desta rede e 354 novas ligações domiciliares, utilizando recursos do Programa Avançar Cidades, no valor de R$ 1.643.789,38.

Já o prefeito de Japorã, Paulo Franjotti o fato é um problema antigo da cidade. "Agora começa a ser solucionado graças a essa parceria do Governo do Estado. Com essas obras, a população terá um menor contato com agentes provedores de doenças, um processo de valorização dos imóveis, além da despoluição dos rios e conservação dos recursos hídricos”.

Em Mundo Novo a estatal ativou dois poços para melhorar a capacidade de fornecimento de água aos moradores. O investimento foi feito com recursos próprios da Sanesul no valor de R$ 668.688,67. Lá foi autorizada a licitação das obras de esgotamento sanitário de Mundo Novo, com recursos de R$12,7 milhões do Programa Avançar Cidades.

Outras obras

Os municípios da região também contarão com outras obras essenciais, já planejadas pelo governo por meio do Programa Governo Presente. Em Mundo Novo, a Avenida Rio Branco receberá recursos de aproximadamente R$2 milhões para obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais.

Já Japorã receberá cerca de R$ 1,5 milhão para o recapeamento de ruas, além da pavimentação, em execução, das ruas Naviraí, Ponta Porã e Sagarana.

Deixe seu Comentário

Leia Também