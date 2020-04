Salário integral de servidores deve sair na próxima semana, diz Riedel

O salário dos servidores públicos estaduais será integral e deve ser pago na próxima semana, segundo o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, em live do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28).

O secretário informou que para o mês de abril, com pagamento em maio, será mantido o pagamento integral. “Não teremos problema, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) está trabalhando e a data exata deve sair até o final de semana”, finalizou.

Riedel ainda afirmou que a o governo não está poupando esforços para priorizar o pagamento. “Alguns decretos estão contingenciando gastos e surtindo efeitos importantes e somados aos recursos do Governo Federal manteremos nosso compromisso com os servidores.

