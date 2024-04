Riedel se solidariza com militares e familiares de Capitão Mense do Choque

Diante do falecimento do Capitão Leonardo Luis Mense Rodrigues durante a noite de sábado (20), o Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar e Civil de Mato Grosso do Sul, comemorado neste domingo (21), tem lembrança de "luto".



O governador Eduardo Riedel publicou em seu Instagram uma declaração em que exalta a atuação das polícias no estado e lembra da morte do Capitão do Choque. "Infelizmente hoje também é um dia de luto, perdemos nosso capitão Leonardo Mense e quero me solidarizar com todos os seus colegas de trabalho e com a família".



Riedel destaca que esse é um momento difícil para toda a população policial militar. "Que Deus abençoe vocês nesse momento difícil, conte com o estado de Mato Grosso do Sul e que Deus os proteja e que a gente siga em frente sempre com o aprendizado das dores de dificuldades".



Leonardo Mense foi velado na manhã deste domingo (21), em um clima de incredulidade. "Estou sem acreditar. Era um homem querido, trabalhador. Muito bom pra todos, não dá pra entender", disse um militar chorando". Autoridades e entidades também externaram seu pesar pela perda do militar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também