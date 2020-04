Saiba o que vai abrir ou fechar no feriado de Tiradentes

O feriado nacional de 21 de abril, dia de homenagem ao Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, contará com vários serviços fechados neste ano, devido ao isolamento social causado pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira (20), foi decretado ponto facultativo, onde as repartições públicas fecharam e empresas privadas decidiram pelo fechamento ou não.

A recomendação é para ficar em caso, mas caso precise ir para a rua, pode-se conferir abaixo o que abre ou fecha em Campo Grande durante o feriado:

Bancos

As agências bancárias na capital estão abertas nesta segunda-feira (20), mas fecharão durante o feriado de terça-feira (21).

Correios

Fechado no feriado desta terça-feira (21).

Lotéricas

O proprietário de cada lotérica vai decidir se ela abrirá ou não.

Supermercados

Supermercados e hipermercados funcionam normalmente durante os dois dias, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas).

Shoppings

O Pátio Central Shopping fechará na terça-feira

O Shopping Norte Sul Plaza aguarda confirmação.

Os Shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês ainda aguardam a aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

Comércio

De acordo com decreto municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) não autorizou o funcionamento do comércio no feriado de na terça-feira (21).

Judiciário

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dois dias, com exceção dos plantões do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) e do Fórum de Campo Grande.

Mercadão Municipal

O Mercadão funcionará das 6h30 às 12h neste feriado.

Feira central

Estará fechado hoje (20) e amanhã (21).

Delegacias

Funcionarão apenas as delegacias plantonistas: Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, Depac Cepol e a Casa da Mulher Brasileira.

Transporte público

O transporte público funciona normalmente nesta segunda-feira (20), e no feriado haverá apenas nos horários das 4h40 às 8h30; das 9h50 às 13h30; e das 15h50 às

