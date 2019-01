Santa Casa pagou 40% décimo e parcelou em três vezes os outros 60%

Mesmo sem receber os recursos do governo estadual e federal, Santa Casa de Campo Grande, tem os pagamentos dos funcionários em dia. Somente o 13º que o hospital pagou 60% e parcelou em três vezes os outros 40%.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da intituição que relatou que ainda tem muito dinheiro para receber e o poder público não repassa.

“Pediram para começar a internar paciente no hospital do trauma, e desde outubro nem o governo do estado e nem o governo federal, repassaram os recursos para o hospital, e são um total de mais de 24 milhões que não foram recebidos”.

Assessoria informou que o hospital já trabalha no vermelho, e não recebe o que é para receber e mesmos assim a Santa Casa de Campo Grande está entre as quatro maiores do país, e uma das poucas com o salário em dia.

