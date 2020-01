Sedhast abre inscrição para capacitar novos conselheiros tutelares

O período de inscrição para capacitação dos novos conselheiros tutelares em Mato Grosso do Sul, do último processo de seleção, já está aberto e com encerramento até 6 de abril, de acordo com o município, conforme o cronograma disponibilizado.

As capacitações, divididas em 10 regiões, serão disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

As capacitações têm o objetivo de informar e sensibilizar os novos conselheiros tutelares para conhecerem suas atribuições e como proceder em casos de violações de direitos da criança e do adolescente.

Em cada turma também serão abordadas questões que envolvem a garantia dos direitos humanos expressas no Estatuto da Criança e do Adolescente, além da operacionalização do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia).

Os conselheiros tutelares empossados devem preencher a ficha de inscrição disponível e enviá-la para o e-mail: [email protected], com todas as informações solicitadas.

A Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados da Sedhast (CAORC) ficará à frente dos trabalhos, com 300 vagas no total.

Todas as capacitações acontecem na Fundação Escola de Governo, localizada na Avenida Mato Grosso, 5.778, bloco 2, em Campo Grande.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o conselheiro tutelar pode entrar em contato com a Sedhast pelo telefone (67) 3324-1148.

