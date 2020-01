Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 4.988,34

A Prefeitura de Chapadão do Sul abriu inscrição para concurso público com mais de 140 vagas e salários de até R$ 4.988,34, conforme edital publicado nesta quarta-feira (21) em edição especial do Diário Oficial do Município.

As inscrições devem ser feitas até dia 16 de fevereiro pelo site da Fapec. Para nível superior a taxa de inscrição é de R$150, para o nível médio é R$ 130 e para nível fundamental completo e incompleto a taxa é de R$ 100. Os horários e locais serão divulgados em edital específico.

Serão aplicadas provas escritas, prática e de títulos de caráter eliminatório e classificatório, e estão previstas para o dia 8 de março e serão realizadas em Chapadão do Sul.

As oportunidades são para arquiteto e urbanista, assistente social, clínico-geral, contador, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro civil, anestesiologista, cardiologista, cirurgião-geral, cirurgiã-vascular, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, oftalmologista, ortopedista, pediatra, farmacêutico, fiscal de meio ambiente, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, dentista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Para nível médio as oportunidades são agente de fiscalização de trânsito, assistente de ações institucionais, secretário escolar, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de farmácia, monitor de educação infantil, recepcionista, técnico de atividades organizacionais, técnico de fiscalização sanitária, técnico de tecnologia de informática, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica e técnico em radiologia.

Para cargo nível fundamental as vagas são para motorista de ambulância, motorista de veículo leve, motorista de veiculo pesado e motorista escolar. Também há postos para agente de merenda, inspetor de alunos, mecânico de equipamentos pesados, auxiliar de serviços operacionais e serralheiro.



