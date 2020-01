Funtrab oferece 120 vagas em três cursos gratuitos

A Casa de Qualificação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com as inscrições abertas para os cursos gratuitos de auxiliar administrativo, desenvolvimento pessoal e cabeleireiro inicial (técnicas de corte e escova). São 40 vagas para cada curso, totalizando 120 vagas.

Os interessados devem se inscrever na rua 7 de setembro, 912 (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, no Centro), das 7h30 às 17h30. A idade mínima é de 16 anos completos, e o interessado deve levar os seguintes documentos: RG (ou documento com foto), CPF e comprovante de residência. Para os cursos de Auxiliar Administrativo e Desenvolvimento Pessoal será necessário ter também o comprovante de escolaridade (ensino médio completo) ou estar cursando. “No final do ano passado, 213 pessoas foram qualificadas e neste início de ano, a Funtrab oferece esses cursos básicos de curta duração (duas semanas), de carga horária de 40 horas nos arcos ocupacionais Administrativo e Beleza, o que significa um reforço na carreira do trabalhador que pretende adquirir maior conhecimento num curto espaço de tempo, assim como outras formas alternativas de geração de renda”, aponta o diretor-presidente da Funtrab, Enelvo Felini.

Casa de Qualificação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada a Sedhast (Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), criou a Casa de Qualificação em 10 de dezembro de 2015, situada à Rua 7 de setembro, 912, cujo público é direcionado aos desempregados e/ou empregados sob risco de desocupação; trabalhadores beneficiários do Seguro-Desemprego; trabalhadores beneficiários dos programas sociais; jovens que buscam emprego, ocupação e renda; empreendedores, artesãos e autônomos.

O projeto surgiu diante da necessidade de qualificação social e profissional dos trabalhadores do Estado. A intenção é de aumentar as possibilidades de inserção e promover a reinserção dos trabalhadores no mercado do trabalho e outras formas de geração de trabalho e renda; aperfeiçoar e atualizar conhecimentos de novas tendências e tecnologias de atividades no mercado do trabalho.

