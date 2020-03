Semed inicia etapa 2020 do curso de Libras

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Prefeitura de Campo Grande, com foco na inclusão, deu início a etapa 2020 do curso de Libras, na noite de segunda-feira (2), que é oferecido a profissionais da Educação e população em geral, de forma gratuita.

Os quatro módulos do curso contemplam 850 alunos, distribuídos em 17 turmas. As aulas acontecem as segundas e terças-feiras, período noturno, e quarta-feira, período vespertino, no Centro de Formação da Semed.

Segundo a chefe da Divisão de Educação Especial, Lizabete Coutinho, o curso atende a lei, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão e que representa uma conquista da comunidade surda que tem a Libras como primeira língua.

Dividido em 5 níveis, com duração de um ano cada, os alunos começam no Básico I podendo chegar até a formação para tradutor e intérprete de Libras. Ao concluir o avançado, o aluno que deseja trabalhar, por exemplo, na Semed, precisa realizar uma prova prática para comprovar o domínio da língua. No entanto, Lizabete destaca que quem conclui o módulo três já está apto a se comunicar, porém reforça que para dominar a Libras é necessária muita prática.

