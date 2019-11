Seminário debate projetos de manejo e conservação do solo e recursos hídricos

Seminário vai discutir a elaboração de projetos de manejo e conservação de solo em Campo Grande. O debate vai ajudar os profissionais da área a desenvolverem propostas adequadas em locais de preservação ambiental. O evento acontece no dia 20 de novembro, no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), localizado no Parque dos Poderes.

A inscrição é um quilo de alimento não perecível e os participantes ganharão certificado. O evento começa às 7h30, com um delicioso café da manhã. A palestra inicia às 8h, com o tema “Ética profissional”, com o Crea (Conselho de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul). Às 8h30 será explicado sobre os “Benefícios da Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Crea.

Às 9h começa o debate sobre o “licenciamento e elaboração de projetos de manejo e conservação do solo e recursos hídricos”. Quem explica melhor o assunto é o palestrante Fernando Nascimento. “Falaremos do regulamento da lei estadual, que protege o Rio da Prata em Jardim e o Rio Formoso em Bonito. O decreto exige que as movimentações de solo nos locais sejam apresentadas projetos de conservação da área. Comentarei sobre os projetos de conservação que têm chegado à câmara técnica responsável pela análise das propostas”, conta.

Ele é engenheiro agrônomo e coordenador da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Fernando vai conversar com os participantes sobre a visão dos responsáveis em relação aos projetos apresentados. “É sobre como é uma conservação adequada do solo para o produtor executar a proposta da melhor forma possível”.

No seminário, os convidados contarão com a palestra de Erlisson Rocha de Souza. Ele que é fiscal ambiental e gerente de recursos florestais do Imasul, também vai compartilhar o conhecimento com os profissionais da área.

A programação encerra às 11h30, com a “elaboração de processos de outorga de recursos hídricos”, que vai ser abordado por Leonardo Sampaio Costa. Ele é analista ambiental e gerente de recursos hídricos do Imasul.

Serviços: Mais informações pelo contato (67) 9 9219-0808

Dia: 20 de novembro

Horário: Às 7h30

Endereço: Auditório do Imasul, localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo - Parque dos Poderes.

