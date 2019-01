Sucuri de 3 metros é capturada em parque de MS

No fim da tarde de sexta-feira (11) por volta das 18h, Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste, acabaram capturando uma serpente da espécie Eunectes notaeus (sucuri-amarela).

Apesar do clima chuvoso que estava no municípios, os militares conseguiram avistar o animal que estava em um lago do Parque Águas do Guarani. O local é utilizado pela população para realizar atividades físicas.

De acordo com os usuários do parque, a serpente estava se alimentando de patos e gansos da lagoa. A PMA capturou a sucuri e em seguida realizou a soltura no rio Coxim. No momento da soltura, a serpente regurgitou um pato que havia predado hoje mesmo.

