TJ-MS e Amamsul assinam termo de cooperação

Na tarde de quinta-feira (9), os presidentes do TJ-MS e da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), Des. Paschoal Carmello Leandro e juiz Eduardo Siravegna, respectivamente, assinaram um termo de cooperação para formalizar a cessão de uma sala no 3º andar do Fórum da capital para a entidade.



A parceria é uma ação do Gabinete de Relação Institucional e Social do Tribunal de Justiça de MS, criado pela Portaria nº 1.473, com a finalidade de ampliar as ações institucionais e sociais. Vinculado à presidência do TJMS, o Gabinete pretende promover o diálogo ativo e transparente entre os demais órgãos públicos e privados, bem como entre as entidades representativas de classea e da sociedade, em prol da efetiva prestação jurisdicional e do bem comum.



Assim, a sala será utilizada para reuniões de trabalho do Poder Judiciário e eventos institucionais entre magistrados, no propósito de facilitar a integração da magistratura e estreitar o diálogo entre a administração do TJ-MS e a associação que representa a magistratura sul-mato-grossense. O acordo tem validade de cinco anos.



Para o juiz auxiliar da Presidência, Fernando Chemin Cury, que coordena o Gabinete, a importância da formalização está no reconhecimento da ampla cooperação social, imprescindível à construção de uma sociedade livre, justiça e solidária. “O espaço sempre foi utilizado para reuniões de trabalho de juízes e de algumas coordenadorias, além de contar com alguns eventos institucionais. Assim, com a formalização da parceria, fica clara a disposição do TJ-MS em ouvir as reivindicações e contribuições da magistratura”.



O presidente da Amansul agradeceu a iniciativa que fortalece a parceria entre a entidade e o Tribunal de Justiça. “A assinatura do termo de cooperação é uma formalidade necessária, que garante o estreitamento e a aproximação com a magistratura. Continuaremos a ter um diálogo ativo e transparente com a administração do TJ-MS, sempre visando a efetiva prestação jurisdicional e o bem comum”, disse Siravegna.



Presentes também na assinatura estavam os juízes auxiliares da presidência do TJ-MS Alexandre Branco Pucci e Atílio César de Oliveira Jr.

