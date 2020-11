TSE mostra Harfouche e Assad “sub judice"

O candidato do Avante, Promotor Harfouche e o estudante Tiago Assad (PCO) aparecem no sistema de apuração de votos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como “anulado sub judice”.

O termo sub judice significa que o candidato aguarda alguma decisão ou está sendo julgado. A expressão acompanhada da palavra “anulado” aumenta a dúvida sobre os votos nos dois candidatos.

Ambos concorrem à prefeitura de Campo Grande.

