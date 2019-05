Venezuelanos entram no Brasil após reabertura da fronteira

Após a decisão do governo de Nicolás Maduro de reabrir a fronteira, a "Operação Acolhida" registrou ontem (10) a entrada de 893 venezuelanos no Brasil.



Muitos aproveitaram para comprar alimentos em Pacaraima (RR), cidade brasileira mais próxima. Na sexta-feira (10), além de voltar a liberar o tráfego de veículos entre Pacaraima, em Roraima, e Santa Elena de Uairén, no estado de Bolívar, o governo de Maduro permitiu o livre acesso à Aruba.



Outras ilhas venezuelanas no Caribe, bastante procuradas por turistas estrangeiros, em Curaçao e Bonaire, permanecerão “fechadas”.



De acordo com o escritório brasileiro da Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), até março deste ano, mais de 240 mil venezuelanos ingressaram em território brasileiro alegando fugir da instabilidade política em busca de melhores condições de vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também