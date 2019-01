Vereador posta vídeo com cena de sexo ironizando Brumadinho

Marcos Tenório, com informações do Rio Pardo News

Lourenço José da Silva, 40 anos, vereador eleito pelo Partido da República (PR) em 2016 no município de Ribas do Rio Pardo, postou um vídeo pornográfico em um grupo de WhatsApp que faz menção ao desastre em Brumadinho.

No vídeo, aparecem apenas as nádegas de uma mulher, que está completamente nua e o pênis de um homem, tendo relação sexual, mas o que chamou a atenção na cena, é que tem uma frase escrita com as seguintes palavras, "momento exato do rompimento da barragem". Em seguida, a mulher começa a defeca.

continue após a publicidade

Apesar de ser nojento, o vídeo foi divulgado em inúmeros grupos de whats, como uma piada de mau gosto, sobre a tragédia que ocorreu na cidade de Brumadinho, que deixou dezenas de mortos.

A postagem ocorreu no grupo oficial da Câmara, às 20h42 da última segunda-feira (28) A vereadora Fabiana Galvão foi a primeira a alertar Lourenço. Entretanto, Galvão comentou o vídeo com carinha de gargalhada. Em seguida, assessores parlamentares também se manifestaram em sinal de reprovação.





Deixe seu Comentário

Leia Também