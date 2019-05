Vídeo - Motorista chega empurrando o carro para abastecer a R$ 2,50

O produtor rural Oldair Rogério foi um dos primeiros consumidores a aproveitar a campanha “Feirão do Imposto” e abastecer seu veículo por R$ 2,50, no posto Auto Posto Nações Indígenas, nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.



Rogério chegou empurrando seu veículo e destacou a importância da campanha para “alertar as autoridades das altas taxas de tributos pagos pela população, ao consumir algum produto”. “Tinha que ser direto porque a roubalheira é direto, né?”, disparou sobre a ação da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).



Desde a madrugada deste sábado, diversos condutores enfrentaram fila para abastecer no posto. O presidente do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial (CJE-ACICG) e coordenador estadual da campanha, Rafael Rotta, disse ao JD1 Notícias que o objetivo da campanha já foi alcançado. “A população entendeu que não é só uma oferta, mas uma forma de protesto contra os impostos que pagamos e ajuda a encarecer os produtos”, disse.



Dois postos da capital aderiram à campanha, além do Auto Posto das Nações Indígenas e o Auto Posto Pororoca XVII, localizado na rua 26 de Agosto, 499, também está comercializando o combustível a R$ 2,50.



