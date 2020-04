Vídeo - Fogaça é impedido de entregar marmitas para moradores de rua

Priscilla Porangaba, com informações do Instagram

O chef de cozinha Henrique Fogaça denunciou em suas redes sociais que foi impedido de distribuir marmitas para moradores de rua na região central de São Paulo nessa segunda-feira (20).

De acordo com vídeo gravado e postado no Instagram, Fogaça afirma que ficou indignado com a situação e ressaltou que está com o restaurante fechado por causa da quarentena para conter o avanço do novo coronavírus.

O chef afirma que, durante esse tempo, está coletando doações e distribuindo marmitas para entregar às pessoas em situação de rua. Segundo ele, são doadas, em média, 300 refeições por dia.

No vídeo, Fogaça relata que foi impedido por guardas de entregar as marmitas no centro de São Paulo. Na publicação, ele marca o prefeito Bruno Covas e o governador João Doria e pede explicações do veto.

O outro lado

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a Guarda Civil Metropolitana não impediu a distribuição de alimentos, apenas orientou sobre os veículos estacionados e a aglomeração de pessoas ao lado do Theatro Municipal por causa da distribuição de marmitas.

O Comando Geral da GCM disse que entrou em contato com Fogaça para esclarecer o mal-entendido e colocou a Guarda à disposição para apoiar novas distribuições de alimentos.

