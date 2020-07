Vídeo - Homem segura menino de 2 anos que caiu de prédio

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um homem acabou sendo visto como herói depois de segurar um menino, de 2 anos, que caiu de um prédio na China.

O menino caiu do quinto andar de um prédio em Huai’an, província de Jiangsu, na China. Ele estava sozinho em casa e tentou sair, acabou indo para a janela.

O ato heróico e corajoso do homem foi filmado. Nas imagens é possível ver o menino no ar condicionado do apartamento, nisso ele escorrega, fica pendurado e despenca.

O homem abre os braços e consegue segurar o menino que caiu do prédio. Com o impacto, a criança não se machucou, mas o homem teve uma contusão em um dos braços. Ele ganhou uma medalha de honra da prefeitura da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também