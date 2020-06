Calheiro morre após cair de telhado de igreja em Dourados

Flávio Veras, com informações do Dourados News

O calheiro, Eraldo Machado Rodrigues, de 48 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (12), quando fazia o reparo no telhado do salão de festas de uma igreja em Dourados. O socorro chegou a ser acionado, mas quando equipe chegou ao local, o homem já estava morto.

Conforme informações do site Dourados News, Eraldo é funcionário de uma empresa de calhas do município e prestava serviço no telhado do salão de festas de uma igreja católica na Vila São Pedro, quando em circunstâncias que são apuradas pela polícia caiu de uma altura de cerca de 6 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas minutos depois quando equipe chegou ao local, o trabalhador não possuía sinais vitais. Eraldo prestava serviços juntamente com um ajudante que nada sofreu.

Perícia fez levantamentos no local e o caso é investigado.

