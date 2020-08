Vítima de Coronavírus, morre vereador e vice-presidente da Câmara de Terenos

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Terenos, Jose Agostim Acosta Neto, conhecido como Zé Corin (PSDB), morreu na madrugada dessa sexta-feira (31), vítima do Coronavírus.

Segundo informações doO Pantaneiro, a informação foi confirmada pelo presidente da Câmara do município, Helder Noboru Kasae, do PSB. O parlamentar ficou 30 dias internado no Hospital Regional de Campo Grande.

A prefeitura de Terenos manifestou "profundo pesar" com a morte de Zé Corin, que também é ex-funcionário municipal, e declarou luto oficial de 3 dias na cidade. A Câmara Municipal de Terenos também prestou condolências à família do vereador nas redes sociais, pela "inestimável perda".

O corpo do vereador chegou na cidade nesta manhã e deve ser enterrado sem velório para evitar a transmissão do vírus.

