Coronavírus: Josias morreu onde trabalhou por 25 anos e deixou história

Josias de Sousa Vasconcelos perdeu a luta contra o coronavírus na tarde desta quarta-feira (29). Ele estava internado no hospital onde dedicou 25 anos da sua vida, o Proncor Campo Grande.

O hospital emitiu nota de pesar pela morte do seu ex-colaborador. Ele trabalhou no setor administrativo do Proncor onde fez muitas amizades. Os amigos que fez ao longo do tempo usaram a rede social para homenagea-lo.

“Não conheci mais ninguém com o bom coração que o Josias tinha, deixou um grande legado de lealdade. Sinto muito por essa perda. Que Deus console os amigos e familiares”, escreveu uma amiga. “Que tristeza,uma pessoa de boa indole e sempre compreensivo com todos os funcionários do Proncor, vai com Deus meu amigo, e que Deus conforte o coração de todos da família”, escreveu outra amiga entre muitas mensagens de homenagem e carinho.

Veja a nota do hospital:

Deixe seu Comentário

Leia Também