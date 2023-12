Ciclista atropelado por caminhonete em Aquidauana morre em hospital de Campo Grande

O ciclista Claudemir Escobar de Arruda, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira (27) após permanecer internado por quatro dias no hospital da Santa Casa em Campo Grande. Ele havia sido atropelado por uma caminhonete na cidade de Aquidauana, a 140 quilômetros, no dia 23 de dezembro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das ruas Antonio Campelo e Alberto Chebel. A Polícia Militar esteve pelo local apurando todos os detalhes e registrou a situação na delegacia de Aquidauana.

Conforme as informações, o motorista da caminhonete GM Silverado, de 33 anos, estava seguindo pela rua Antonio Campelo, quando no cruzamento com a outra via citada, colidiu contra a bicicleta onde estava Claudemir.

Na versão do condutor, o ciclista estaria em alta velocidade e ao chegar no cruzamento, invadiu a contramão da pista e fazendo com que o motorista não conseguisse desviar e evitar a colisão entre eles. O rapaz permaneceu pelo local e acionou o Corpo de Bombeiros para o atendimento ao ciclista.

No boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete relatou que bebeu no dia anterior ao acidente e, apesar de serem encontradas latas de cerveja no veículo, não foi realizado o teste do bafômetro, uma vez que a equipe da polícia não possuía o aparelho de aferição, onde também não foi feito o termo de constatação de embriaguez, pois o condutor não estaria apresentando sinais de embriaguez, aparentando estar sóbrio.

Quando os policiais foram até o hospital, naquele dia 23 de dezembro, souberam que Claudemir seria transferido para Campo Grande.

Pela capital sul-mato-grossense, o irmão da vítima explicou que o ciclista seguia pela rua Antonio Campelo e foi atingido na traseira pelo condutor da caminhonete. Claudemir teria ficado internado quatro dias na Santa Casa de Campo Grande e faleceu por volta das 13h desta quarta-feira.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

