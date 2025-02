Ciclista morre após ser atropelado por carreta na BR-163, em Nova Alvorada

O ciclista Maycon Roberto dos Santos, de 36 anos, morreu atropelado por uma carreta carregada com frango, na noite deste domingo (2), enquanto pedalava na BR-163, na região de Nova Alvorada do Sul.

Informações do site Alvorada Informa apontam que após o impacto, a bicicleta ficou completamente destruída e a vítima tenha sofrido ferimentos graves, não suportando e morrendo ainda no local.

Equipe da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, no entanto, nada pode ser feito.

O site local aponta que Maycon seria de Campo Grande, onde era casado e tinha filhos. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida, no entanto, as causas do acidente serão apuradas.

A Polícia Científica e a Polícia Civil, acompanhadas da PRF (Polícia Rodoviária Federal), estiveram no local realizando os trabalhos de praxe.

