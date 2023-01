Ciúmes motivou venezuelano a matar companheira em Sidrolândia

A morte de Celeste Josefina Gonzales Misel, de 23 anos, venezuelana assassinada a facadas pelo seu companheiro Willians Adonis, de 29 anos, foi ocasionada por ciúmes excessivos. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (24) em Sidrolândia.

Uma suposta descoberta de traição levaram o venezuelano a agir com agressividade e discutir com a companheira, mesmo na presença dos três filhos da vítima.

Em determinado momento, a discussão virou uma violência doméstica e armado com uma faca, Willians desferiu várias facadas na região do tórax de Celeste, que morreu em um cômodo de sua casa.

Logo na sequência, o rapaz fugiu e chegou a comprar uma passagem para tentar se esconder em Campo Grande. No entanto, testemunhas viram ele agindo de forma estranha na rodovia BR-060 e acionaram a Polícia Militar.

Poucas horas após o crime, ele foi detido e encaminhado em flagrante para a delegacia, onde foi interrogado pela delegada Bárbara Fachetti Ribeiro.

O homem passa a responder pelo feminicidio qualificado e vai passar por audiência de custódia.

