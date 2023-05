Cliente é assassinado com três tiros em oficina de Naviraí

No início da noite de terça-feira (16), Cícero Ferreira Neto, de 37 anos, foi assassinado com pelo menos três disparos na cabeça em uma oficina mecânica na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central de Naviraí - a 366 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ta Na Mídia Naviraí, o homem teria deixado sua caminhonete no local para que fosse feitos reparos no veículo, quando foi surpreendido pelo atirador.

O suspeito, sem dizer nada, foi na direção da vítima e efetuou pelo menos três disparos que atingiram a cabeça de Cícero e logo depois fugiu tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegaram no local a vítima já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também foi acionada, isolando o local até que fosse finalizado os trabalhos da Perícia Científica e da Polícia Civil.

No local foram apreendidos um projétil que seria de um revólver de calibre 38. O caso foi registrado como homicídio simples e passa a ser investigado pela polícia.

