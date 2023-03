Corpo Ã© encontrado boiando no rio Aquidauana e pode ser de adolescente desaparecido

No início da manhã desta terça-feira (7), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma pessoa boiando nas proximidades do Porto Sarará, em Aquidauana - distante a 141 quilômetros de Campo Grande.

A vítima em questão pode ser do adolescente, de 14 anos, que desapareceu no último domingo (5) no rio Aquidauana.

Os militares entraram no rio próximo ao desaparecimento, constatando uma profundidade de quase 5 metros com visibilidade baixa e forte correnteza.

Porém, os militares que continuaram com as buscas nesta terça e por volta das 7h da manhã, foram acionados por populares que visualizaram o corpo nas águas do rio.

A informação referente a identificação da vítima não foi repassada, mas devido às características, a suspeita é que seja do adolescente Gamaliel Souza de Moura, conforme informações do site O Pantaneiro.

A Polícia Civil e a Perícia Científica foram acionados e compareceram no local, dando início aos trabalhos para confirmar a identidade da vítima.

Adolescente Gamaliel que desapareceu nas águas do Rio Aquidauana. (Foto: Reprodução/A Princesinha News)

