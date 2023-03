Bombeiros seguem na busca por adolescente que se afogou no rio Aquidauana

O Corpo de Bombeiros retoma com as buscas pelo corpo do adolescente, de 14 anos, que se afogou e desapareceu nas águas do rio Aquidauana na tarde do último domingo (5). A procura entra no seu segundo dia nesta terça-feira (7).

Os militares foram acionados no mesmo dia, porém, no período noturno, mas as buscas efetivas começaram pela manhã de ontem.

Segundo o site O Pantaneiro, os militares entraram no rio próximo ao desaparecimento, constatando uma profundidade de quase 5 metros com visibilidade baixa e forte correnteza.

Pela tarde, as buscas se concentraram na superfície, percorrendo boa parte do rio Aquidauana e olhando as margens na tentativa de encontrar o corpo do adolescente.

No período noturno, por conta da visibilidade, as buscas foram interrompidas e estará sendo retomada na manhã de hoje.

