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Espumando pela boca, criança de 1 ano é socorrida após afogamento em Costa Rica

No hospital, o menino já estava estabilizado e aguardava vaga zero para transferência para a cidade de Três Lagoas

10 abril 2026 - 09h36Vinícius Santos
Foto: Reprodução / Jornal MS Todo Dia Foto: Reprodução / Jornal MS Todo Dia  

Criança do sexo masculino, de 1 ano e 7 meses, foi socorrida após sofrer um afogamento em uma piscina de uma residência em Costa Rica, nesta quinta-feira (09). Segundo informações de populares apuradas pelo site MS Todo Dia, vizinhos agiram rapidamente e ajudaram a salvar o menino nos primeiros instantes após o acidente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a viatura foi acionada para atendimento de uma ocorrência de afogamento em piscina, sendo informado que a criança já havia sido levada ao quartel da Polícia Militar.

No local, a equipe encontrou o menino no colo de terceiros, sem sinais vitais aparentes e com presença de espuma na boca e nas narinas, quadro considerado grave e compatível com afogamento.

Imediatamente, os bombeiros iniciaram manobras de reanimação e procedimentos de suporte básico de vida, conforme protocolo de emergência. Na sequência, a vítima foi encaminhada com urgência para a unidade hospitalar, com continuidade do atendimento durante todo o deslocamento.

A criança foi entregue à equipe médica da Fundação Hospitalar de Costa Rica, onde permaneceu sob cuidados especializados. De acordo com as informações apuradas, o menino já estava estabilizado e aguardava vaga zero para transferência para a cidade de Três Lagoas.

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