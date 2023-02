Homem matou ex-mulher para ficar com casa e morar com atual em Ivinhema

Jorge da Silva Souza, de 33 anos, que matou sua ex-companheira Iva de Souza, de 48 anos, no último sábado (4), confessou que cometeu o crime para ficar com a casa e morar com sua atual mulher. A perícia encontrou sinais de enforcamento e luta corporal na vítima, além de um golpe de canivete.

A Polícia Militar divulgou, nesta segunda-feira (6), as pretensões do autor e relatou que por diversas vezes Jorge entrou em contradição ao explicar o cenário em que tudo foi encontrado pelos militares.

Inicialmente, ele afirmou que ao chegar na casa da ex-companheira, encontrou Iva sem os sinais vitais. Quando questionado sobre os ferimentos que estavam pelo seu corpo, relatou que havia entrado em uma briga com uma pessoa armada com uma faca em um bar próximo a residência.

Dessa forma, a equipe policial foi até o bar informado e obteve a informação de frequentadores do local, que não havia acontecido nenhuma briga no horário informado por José da Silva. Novamente questionado, o autor passou a entrar várias vezes em contradições, levantando a suspeita dos policiais.

Após ser encaminhado para uma unidade hospitalar, sob escolta dos militares, ele passou por atendimento médico e confessou o crime, dizendo que queria a casa onde Iva morava. Assim, ele foi preso em flagrante e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

Relembre - Iva de Souza, de 48 anos, é possivelmente a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi encontrada morta na noite do último sábado (4) e a perícia encontrou sinais de enforcamento e luta corporal em seu corpo.

A vítima foi encontrada morta e nua dentro de sua residência.

Preliminarmente, o laudo necroscópico da vítima apontou como causa morte esganadura, que é quando se constringe o pescoço da vítima com as mãos, bem como traumatismo craniano, devido à ação de objeto contundente sobre a cabeça da vítima.

