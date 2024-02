Homem é assassinado a facadas enquanto cortava grama em Ponta Porã

O garçom de uma pizzaria, Michael Douglas Limeira Matoso, foi assassinado com golpes de facas, na tarde desta segunda-feira (5), enquanto cortava grama de sua residência, na esquina das ruas Rodrigo Pinto Magalhães com Manoela Vieira, no Grande Marambaia, em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito fugiu do local em um veículo, de cor preta, e até o momento não foi localizado. Contudo, a polícia já possui sua identificação e trabalha em sigilo para conseguir localizá-lo.

Segundo o site Ponta Porã News, logo após cometer o crime, o suspeito entrou em um Chevrolet Prisma e saiu em disparada. Testemunhas relataram que o veículo apresentava um escapamento estourado, emitindo um ruído alto.

As forças policiais civil e militar estão dedicadas a uma intensa busca pelo suspeito, com apoio da polícia nacional do Paraguai nas investigações.

Ainda não há informações sobre a motivação para o crime.

