Homem é preso por agredir companheira na presença dos filhos em Dourados

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante em Dourados após agredir a companheira dentro da residência do casal, na presença dos filhos, incluindo um bebê de colo. A prisão ocorreu nesta semana e o caso chamou atenção pela gravidade da situação.

De acordo com o site Dourados News, a denúncia chegou à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados por meio de uma testemunha, que relatou agressões recorrentes e o receio da vítima em denunciar. A equipe da DAM se deslocou com apoio da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, e constatou lesões aparentes compatíveis com agressão, mesmo com a negativa inicial da vítima.

As crianças foram encontradas em condições precárias de higiene e sem itens básicos, caracterizando situação de vulnerabilidade. O Conselho Tutelar foi acionado e tomou as medidas necessárias para garantir a proteção dos menores.

O homem foi conduzido à DAM e autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, além de responder por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, por submeter os filhos a situação constrangedora e vexatória.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas por familiares, vizinhos ou qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, ressaltando que a comunicação imediata é essencial para interromper o ciclo de violência.

