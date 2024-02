Mãe flagra 'amigo da família' estuprando filha em chácara de Rio Verde

A mãe de uma adolescente, de 17 anos, procurou a delegacia de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande, para denunciar um 'amigo da família', que foi flagrado estuprando a garota durante o último domingo (18), em uma chácara, próximo a um dos balneários da cidade.

Informações obtidas pelo JD1 Notícias apontam que a família recebeu a visita do suspeito, que é conhecido há quase dois anos, e ele informou que ficaria na residência até a manhã de segunda-feira (19), não sofrendo qualquer tipo de objeção.

O homem, contudo, passou a noite no quarto dos filhos da mulher, onde consumiu bebida alcoólica com a vítima. Durante a madrugada de segunda-feira, a mulher foi acordada com gritos vindo de sua filha e ao chegar no cômodo, encontrou a adolescente em uma cama ao lado do suspeito.

Ela percebeu que a filha estava com os seios expostos e ao questionar o que estava acontecendo, recebeu a resposta de outra filha que o homem estaria estuprando a menina. A mãe ainda visualizou que as partes íntimas da adolescente estão com resíduos de saliva.

Ao ser flagrado, o suspeito conseguiu fugir do local e não foi alcançado pela mãe da vítima. A adolescente contou para sua mãe que não se lembra do que exatamente aconteceu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o caso foi registrado como estupro.

