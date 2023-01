Mobilização pode ter ajudado a polícia identificar rapaz atropelado na BR-163, em MS

Uma grande mobilização de pessoas pode ajudar a Polícia Civil a identificar o rapaz que morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-163, na noite do último sábado (28) em Rio Verde de Mato Grosso.

Enquanto tentava atravessar a pista, um veículo de passeio acabou atingindo a vítima, que morreu no local. O casal que estava no carro argumentou que o rapaz "apareceu do nada".

Em um primeiro momento, a polícia chegou a identificá-lo, mas não era a mesma pessoa. Na sequência, decidiu esperar pelos exames de papiloscopia para ter certeza.

Segundo o site RV News, há um nome que foi levantado por internautas e pessoas que ficaram sabendo da situação e da morte. A família seria de Corumbá.

E a mobilização teria chegado até os familiares que devem estar em breve no Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) de Coxim para identificar o corpo e evitar que ele seja enterrado como indigente.

A suspeita é que a vítima seja Jodenilson Pereira, natural de Corumbá, e que estava possivelmente trabalhando em Rio Verde de Mato Grosso.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também