Motociclista morre após sofrer grave acidente na BR-262 em Anastácio

Morreu durante o final desta quinta-feira (15), o motociclista Raimundo Damasceno, de 55 anos, após sofrer um grave acidente que envolveu um veículo de passeio na BR-262, próximo a Anastácio, a 145 quilômetros de Campo Grande.

Raimundo estava em uma motocicleta Honda XRE, quando houve a colisão com um Fiat Toro. A picape, a princípio, estava seguindo de Anastácio para Campo Grande e o motociclista no sentido contrário da rodovia.

Com a colisão, a motocicleta ficou bastante danificada e o motociclista sofreu múltiplas fraturas, sendo socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital em estado grave. A condutora do Fiat Toro não se feriu.

A vítima perdeu bastante sangue no local, tendo sofrido amputação na perna direita, pneumotórax e fratura exposta do úmero. Horas depois, ele foi transferido de Aquidauana para Campo Grande, mas não resistiu aos graves ferimentos, falecendo na Santa Casa.

As causas que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

