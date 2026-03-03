Menu
MPMS denuncia casal por agressÃ£o a crianÃ§a de 1 ano e 8 meses em Dourados

A vÃ­tima apresentava hematomas, marcas de mordida e fratura no fÃªmur

03 marÃ§o 2026 - 16h38Luiz Vinicius
Criança vítima de maus-tratos | Imagem ilustrativaCrianÃ§a vÃ­tima de maus-tratos | Imagem ilustrativa   (DivulgaÃ§Ã£o/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou um casal de Dourados acusado de agredir uma criança de 1 ano e 8 meses dentro de casa. A ação foi apresentada à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, após investigação revelar ferimentos graves na vítima.

Segundo a denúncia da 2ª Promotoria de Justiça, os fatos ocorreram na noite de 15 de fevereiro. A criança teria sido alvo de agressões físicas pela genitora e pelo padrasto, que alegaram apenas tentar repreender o choro noturno.

No dia seguinte, a vítima foi levada a uma unidade de pronto atendimento, apresentando hematomas no corpo e no rosto, marcas de mordida e fratura no fêmur esquerdo. A versão inicial dos responsáveis, de quedas acidentais, não condizia com a gravidade dos ferimentos, motivando a intervenção da Guarda Municipal.

Durante a investigação, o casal confessou as agressões. Eles foram autuados em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva. O promotor Daniel do Nascimento Britto ofereceu denúncia por maus-tratos, lesão corporal grave e com aumento de pena por se tratar de crime contra menor de 14 anos.

A denúncia agora aguarda recebimento pelo juiz titular da 3ª Vara Criminal, que designará audiência de instrução e julgamento. Os acusados permanecem presos à disposição da Justiça, enquanto se aguarda a tramitação da ação penal.

