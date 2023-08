Mulher é esfaqueada três vezes pela ex-cunhada em Dourados

Mulher, de 35 anos, precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde no início da noite de quinta-feira (24) após ser esfaqueada três vezes pela ex-cunhada, de 27 anos, na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Dourados News, a vítima esteve na casa do seu ex-marido na região do Jardim Londrina, onde pretendia buscar alguns pertences que ficaram antes da separação.

Porém, ela acabou surpreendida pela presença da suspeita. Em determinado momento, a ex-cunhada chegou por trás da vítima e desferiu três golpes de faca contra ela, provocando ferimentos nas costas e nos ombros.

A Polícia Militar foi acionada logo na sequência dos fatos. A mulher foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Os militares registraram o fato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

