Presidente da CÃ¢mara de Terenos 'escapa' de afastamento em meio a acusaÃ§Ãµes de corrupÃ§Ã£o

Em Terenos, um pedido de destituição do presidente da Câmara Municipal, Marcos Inácio Campos, o 'Marquinhos da Van', foi rejeitado pela maioria dos vereadores em sessão realizada na noite de segunda-feira (11). O pedido, protocolado pelo vereador Helder Noboru Kasae, o Xirú (PP), citava acusações de abuso de poder e pagamento a funcionário fantasma e outros.

O vereador José da Silva Cipriano, também conhecido como 'Zé Paraíba' (PP), ex-1º secretário da casa, havia renunciado ao cargo e encaminhado denúncias ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), solicitando também que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) investigasse as suspeitas.

Na votação, apenas três dos onze vereadores da câmara foram favoráveis ao pedido de destituição: Silvio Figueiredo Brites (PTB), Lucilha de Almeida (PP) e o próprio 'Zé Paraíba'. Os outros seis votaram contra, e tanto Xirú quanto 'Marquinhos da Van' não participaram da votação. Com isso, 'Marquinhos da Van' permanece no cargo de presidente da Câmara Municipal de Terenos.

Outro Lado - Após a votação, o presidente 'Marquinhos da Van' se manifestou na tribuna, comparando-se a um "palhaço tomando pancada para todo lado, toda semana". Ele defendeu sua gestão, ressaltando que todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) sem qualquer multa.

Ele classificou as acusações como 'balela e teatro' e afirmou que está sendo atacado, prometendo revidar. A sessão foi marcada por um certo tumulto entre os vereadores. O cenário político em Terenos permanece tenso diante desses eventos e acusações fortes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também