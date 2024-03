Na última terça-feira (26), o vereador Helder Noboru Kasae, o Xirú, fez um pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Terenos. Durante seu discurso, Xirú solicitou que o presidente da casa, Marcos Inácio Campos, renuncie ao cargo em decorrência das denúncias apresentadas pelo ex-primeiro secretário, o vereador 'Zé Paraíba' que acusa Marcos Inácio Campos de liderar um suposto esquema de desvio de dinheiro público.

Caso o presidente da câmara não opte pela renúncia, Xirú anunciou sua intenção de protocolar um pedido de destituição de Marcos Inácio Campos do comando da casa legislativa. O vereador fundamenta sua ação com base no artigo 207 do regimento interno da Câmara Municipal.

Xirú destaca a importância do afastamento de Marcos Inácio Campos para que as denúncias de corrupção na câmara sejam investigadas com a devida "transparência que a população merece".

Confira o vídeo:

Outro Lado - Em resposta, ao final da sessão, Marcos Inácio Campos, presidente da casa, se pronunciou diante das acusações, afirmando que “nada está à luz da lei”. Campos ressaltou que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Ele ainda enfatizou que não devemos “sofrer qualquer pré-julgamento”.

