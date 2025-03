STJ mantém prisão de Rúbia, acusada de envolvimento na morte do ex-namorado

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, de 22 anos, acusada de envolvimento no assassinato de seu ex-namorado, Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos. O crime ocorreu na madrugada de 25 de junho de 2023, em Sete Quedas.

Rúbia foi inicialmente solta, mas teve a prisão decretada novamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ela recorreu ao STJ, que negou a soltura em decisão liminar e, posteriormente, negou o pedido de liberdade em julgamento colegiado.

O relator do recurso foi o ministro Antonio Saldanha Palheiro. Segundo a decisão, a prisão foi mantida devido à gravidade dos crimes. A acusada teria atraído Hugo para sua residência, onde, com a ajuda de Danilo, o matou. Após o homicídio, ambos tentaram ocultar o crime, limpando vestígios de sangue e transportando o corpo até a zona rural, com a intenção de jogá-lo no rio.

Segundo a decisão, Rúbia também teria prestado informações falsas à polícia durante as investigações. A decisão do STJ destaca a necessidade de manter a prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando as circunstâncias do crime.

O processo continua em trâmite e a decisão foi tomada pela Sexta Turma do STJ.

