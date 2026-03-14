Trio é preso com armas e tatu abatido em área rural de Nova Andradina

Três homens foram presos nesta sexta-feira (13) após serem flagrados com armas de fogo e um animal silvestre abatido em uma área rural de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Eles foram abordados pela polícia em um veículo e responderão por porte ilegal de arma e caça de animal silvestre.

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, equipes da radiopatrulha foram acionadas para apoiar policiais da Força Tática que realizavam atividades nas proximidades da Fazenda Dona Amélia. Durante a ação, os agentes abordaram um veículo Ford EcoSport ocupado pelos três suspeitos.

Na vistoria ao automóvel, os policiais encontraram duas armas: uma espingarda calibre 28, com cinco cartuchos, e uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, já carregada com munição. Além das armas, também foram apreendidos dois rádios comunicadores e um balde com um animal silvestre abatido, da espécie tatu.

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA) foi chamada para atender a ocorrência e realizar os procedimentos relacionados ao crime ambiental.

Os três homens foram encaminhados para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.

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