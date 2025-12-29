VÍDEO: Veja o momento em que assaltante leva todo dinheiro de posto em Ivinhema

Câmera de segurança flagraram o momento exato em que Maike Oliveira Goulart, de 32 anos, o 'Cacique', rende as funcionárias e faz a limpa em todo o dinheiro do caixa de um posto de combustível em Ivinhema. O caso aconteceu durante a noite de sábado, dia 27.

O ladrão atuou na companhia de um comparsa, identificado como Eliabe da Silva Belau, de 39 anos, que ficou do lado de fora em um Citröen C3, usado para a fuga. Porém, a tentativa não foi bem-sucedida e ambos capotaram o carro e foram presos pela Polícia Militar na MS-141.

A câmera captou toda a ação e mostrou que o assaltante em nenhum momento hesitou em apontar a arma para as funcionárias que estavam trabalhando no momento do crime.

Segundo o site Jornal da Nova, o criminoso recolheu todo o dinheiro disponível no caixa e retornou rapidamente ao veículo. Após o roubo, os autores fugiram em alta velocidade, mesmo com a presença de clientes no estabelecimento no momento da ação criminosa.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências, recebendo informações de que o automóvel utilizado pelos assaltantes seguia pela rodovia MS-141, em direção ao município de Angélica.

Durante as buscas, os policiais foram informados de que um veículo com as mesmas características havia capotado próximo ao quilômetro 85 da rodovia e sido abandonado às margens da pista. No deslocamento até o local, a equipe encontrou Eliabe caminhando pela rodovia, com ferimentos nas pernas e marcas de mato nas costas. Diante de versões contraditórias, ele foi preso em flagrante e levado ao local do acidente, onde a capotagem foi confirmada.

Enquanto a ocorrência era atendida, policiais de Angélica informaram que Maike havia sido visto fugindo para uma área de mata ao perceber a aproximação da viatura. Com o apoio da Força Tática e da Polícia Militar Rodoviária, as buscas continuaram e, pouco tempo depois, o suspeito foi localizado e capturado. Ambos foram encaminhados à delegacia para as providências legais.

