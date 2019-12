Autoridades dizem que piloto evitou desastre aéreo no Paraguai

Marya Eduarda Lobo, com informações do H2 Foz

A tenente Lilian Mosqueira, de 29 anos, é a primeira mulher das Forças Armadas do Paraguai. Ela expôs a uma rádio de Pedro Juan Caballero como conseguiu controlar o helicóptero, que caiu no dia 21 de novembro, sem que ele despencasse subitamente no chão, depois de haver uma falha no motor.

O Ministério Público do Paraguai aponta que a piloto salvou a vida de todos que ocupavam o helicóptero e ainda dezenas de outras pessoas ao evitar que a aeronave caísse em uma área mais povoada.

Ela e outros 3 tripulantes, ao perceber a perda de potência e uma falha no motor em baixa altitude, comunicou aos 8 passageiros, que ficaram nas posições corretas para a queda.

De acordo com a tenente quando perceberam a falha, o que fizeram foi aplicar o procedimento, que foi uma autorrotação a baixa altura, para tratar de amortizar a queda. ‘’E graças a Deus estamos bem’’, disse.

Minutos depois do impacto a aeronave, como estava com o tanque cheio, pegou fogo e acabou incendiando também o depósito de uma fábrica de seringas.

Lilian, que pilota helicópteros desde 2011, contou que este foi o 1º incidente que viveu, e que, apesar do grande susto, está com muito ânimo para voltar a pilotar.

O helicóptero está sendo submetido a uma perícia para descobrir qual foi a causa da falha.

Os responsáveis pela fábrica de seringas disseram que o incêndio provocou perdas entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões.

Deixe seu Comentário

Leia Também