Avião que combatia incêndios cai e mata três bombeiros

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Três bombeiros americanos morreram, nesta quinta-feira (23), na queda de um avião no sudeste da Austrália, onde os incêndios avançam em função dos ventos e de um novo aumento nas temperaturas.

Segundo informações do Portal R7, o acidente ocorreu cerca de 120 quilômetros ao sul de Camberra.

A batalha contra o fogo se intensificou nesta quinta, principalmente contra sete focos. Em um deles, localizado nas Montanhas Nevadas, em Nova Gales do Sul, trabalhava o Hércules C-130, com o qual o contato foi perdido. As autoridades australianas confirmaram logo depois que o avião caiu.

As causas da queda ainda são desconhecidas, mas o chefe dos bombeiros das zonas rurais de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, mencionou pouco antes que as condições de trabalho para esses aviões eram "muito complicadas", devido ao vento.

Os três americanos tinham muita experiência nesse tipo de situação e trabalhavam para a empresa canadense Coulson Aviation, contratada para ajudar a Austrália no combate às chamas.

O ministro dos Serviços de Emergência da Austrália, David Littleproud, disse que a tragédia ilustra os perigos que os bombeiros estão dispostos a enfrentar para proteger a população. As autoridades anunciaram que as bandeiras seriam hasteadas a meio pau até sexta-feira, em Nova Gales do Sul, em homenagem a esses três bombeiros.

