Avião de pequeno porte cai em aeroporto

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto de Juiz de Fora, a 265 km de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (31).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam dentro da aeronave no momento da queda mas, aparentemente não sofreram nenhuma lesão, nem apresentam ferimentos.

Pelas imagens divulgadas pelos bombeiros, a aeronave aparece fora da pista, com o "nariz" no chão e com parte da fuselagem suspensa.

De acordo com o tenente Pereira, do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, e que atendeu a ocorrência, no momento da aterrissagem a aeronave perdeu os freios do lado direito e, com isso, se deslocou para o outro lado, saindo da pista.

O piloto estabilizou a aeronave até o final do pouso até cair na lateral da pista. As duas pessoas saíram do avião por meios próprios e recusaram atendimento médico. A aeronave está estabilizada e com 60 litros de combustível.

Pelos registros da aeronave, de prefixo PT-ZAC, no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião pertence a Paulo Roberto Fontinelli e não tem autorização para prestar serviços de táxi aéreo. A aeronave tem situação regular junto ao órgão.

Os bombeiros ajudaram na estabilização da aeronave e fizeram contato com o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III).

