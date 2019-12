Bolsonaro recebe cúpula do Mercosul

O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta quinta-feira (5) os presidentes dos países participantes do Mercosul e outros estados associados. A 55ª cúpula do bloco foi realizada ás 11h30 em Bento Gonçalves, no Vale do Vinhedo, Rio Grande do Sul.

O evento contou com a presença do presidente argentino Maurício Macri, o paraguaio Mario Abdo Benítez e a vice-presidente uruguaia Lucía Topolansky, representando o presidente Tabaré Vásquez, entre outras autoridades.

O bloco é composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2017, por descumprimento de cláusulas ligadas a direitos humanos do bloco. Os países associados são Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname.

Os chefes de Estado vão assinar acordos diplomáticos visando a proteção mútua de indicações geográficas, cooperação policial nas fronteiras, transporte de produtos perigosos, serviços financeiros, defesa do consumidor e reconhecimento recíproco de assinaturas digitais.

A cúpula começou nessa quarta-feira (4) e teve um encontro preparatório dos ministros de Relações Exteriores, que fazem parte do Conselho do Mercado Comum (CMC), e um relatório com as principais ações do Brasil durante sua presidência.

A 55ª cúpula é a última do Brasil na presidência, agora partindo para a liderança do Paraguai nos próximos seis meses.

