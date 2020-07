Corpo de Naya Rivera é encontrado em lago, afirma site americano

Sarah Chaves, com informações do G1

O corpo de Naya Rivera, 33 anos, ex-Glee foi encontrado nesta segunda-feira (13) no lago em que a atriz desapareceu na última quarta-feira (8), na Califórnia segundo o site americano TMZ.

A atriz estava desaparecida após passeio de barco com o filho. O garoto de 4 anos foi encontrado sozinho no barco e afirmou que a mãe não voltou depois de um mergulho.

A polícia de Ventura, na Califórnia, deve dar mais informações ainda nesta segunda sobre o caso.

Naya Rivera

A atriz americana nasceu em janeiro de 1987 na Califórnia e começou a atuar ainda bebê. O primeiro destaque da carreira foi aos 4 anos na comédia da CBS "The Royal Family".

Ela fez participações especiais em vários programas, incluindo "Um Maluco no Pedaço", "Baywatch" e "CSI: Miami".

O maior destaque da carreira foi na série "Glee" quando Naya interpretou Santana Lopez, uma líder de torcida, e apareceu em 113 episódios. O musical de sucesso foi transmitido de 2009 a 2015, mas Naya saiu da produção em 2014.

la também era modelo e tinha uma carreira como cantora. Naya lançou o single "Sorry" com participação de Big Sean em 2013.

A atriz tinha 33 anos e deixa o filho de 4 anos que estava com ela no passeio de barco, fruto do relacionamento com o ator Ryan Dorsey. Eles se casaram em 2014, mas se separaram dois anos depois.

