Corpos são encontrados no trem de pouso de avião no aeroporto dos EUA

Dois corpos foram encontrados no compartimento de trem de pouso de um avião da companhia aérea JetBlue, no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, no sul da Flórida, na última segunda-feira (6).

A aeronave havia partido do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, e chegou a Fort Lauderdale pouco depois das 23h.

De acordo com um comunicado oficial da JetBlue, as identidades das vítimas e as circunstâncias de como elas conseguiram acessar o compartimento de trem de pouso ainda estão sendo investigadas. A empresa expressou pesar pela situação, reafirmando o compromisso de colaborar com as autoridades para esclarecer o ocorrido.

O Gabinete do Xerife do Condado de Broward informou que, ao chegarem ao local, os paramédicos constataram a morte de ambos os homens ainda no compartimento de trem de pouso da aeronave.

As vítimas, cujas identidades ainda são desconhecidas, serão submetidas a autópsias para determinar as causas das mortes.

O National Transportation Safety Board (NTSB) também se manifestou sobre o caso, informando, na manhã desta terça-feira (7), que as investigações preliminares indicam que não houve envolvimento da tripulação ou de falhas na operação do avião.

