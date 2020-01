Ensaio com cachorro acaba mal e jovem é mordida no rosto

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Era para ser um ensaio fofo ao lado do cachorro, mas as fotos não acabaram bem., mas Laru Sanson, uma jovem de Tucumán, na Argentina, publicou nesta semana uma sequência de fotos em uma rede social nas quais aparece ao lado de um cachorro que acaba por mordê-la no rosto.

Na legenda das imagens, ela escreveu “sessão de fotos com Kenai dá errado. A jovem tentava abraçar o animal de estimação de um amigo e aproximou demais o rosto. "Sessão de fotos com Kenai dá errado", escreveu nas redes sociais.

A jovem também contou o que aconteceu no momento da mordida: "Eu estava na casa desse meu amigo com várias outras pessoas e ele tinha um cachorro muito bonito. Eu amo cachorros, quis tirar uma foto e me dei mal. Eu já o conhecia, mas não frequento muito a casa".

Lara contou, ainda, que o animal tem cerca de 10 anos e nunca mordeu ninguém. Ela acredita que ele se sentiu intimidado com a proximidade dela. "Eu o abracei, coloquei a cara muito perto do cachorro, ele ficou assustado. Foi a reação dele, ele se sentiu invadido", disse.

